Може вийти з ладу за рік: водії назвали найненадійніший автомобіль популярної марки (фото)

У Великій Британії опитали понад 30 000 водіїв, щоб визначити найменш надійний автомобіль, який часто виходить з ладу та вимагає дорогого ремонту. В "лідерах" за ненадійністю опинився японський кросовер Nissan Juke.

Бензинова версія Nissan Juke 2019 року випуску була визнана найненадійнішим автомобілем з оцінкою 55,2 %, пише Express з посиланням на щорічне опитування WhatCar? Дослідження охопило 30 автомобільних брендів і 227 різних моделей, у ньому взяли участь 32 493 британських власників автомобілів, які були випущені не раніше, ніж 5 років тому.

Британські експерти назвали Nissan Juke найненадійнішим автомобілем Фото: Nissan

Власники авто відповідали, чи стикалися вони з якимись несправностями чи проблемами протягом попереднього року. Якщо автомобілі виходили з ладу, водіїв запитували, скільки грошей і часу їм довелося витратити на ремонт.

Близько 24% респондентів опитування, які були власниками Nissan Juke, заявили, що їхній кросовер вийшов з ладу, а 64% повідомили, що не могли користуватися автівкою через несправності понад тиждень. Понад 1 500 фунтів стерлінгів (82 500 грн за актуальним курсом) витратили 60% автовласників, які ремонтували свій Nissan Juke.

Попри це, інші моделі Nissan, зокрема Qashqai, X-Trail та LEAF, отримали понад 90% позитивних відгуків від автомобілістів.

Модель Qashqai від Nissan отримала схвальні відгуки водіїв Фото: Nissan

У травні експерти Consumer Reports складали ТОП 12 найменш надійних автівок. До списку потрапив зокрема Nissan Frontier, а найбільш ненадійним був названий пікап Ford F-150 Hybrid.