FIAT снимет с производства недорогого конкурента Logan: что предложат взамен (фото)

Бюджетный FIAT Tipo вскоре покинет рынок. Новое поколение доступной модели С-класса не планируется.

FIAT Tipo прекратят выпускать в июне 2026 года. Такую информацию озвучил директор турецкого предприятия Tofas, где собирают модель. Об этом сообщается на сайте Motor.es.

В линейке модели есть хэтчбек, седан и универсал Фото: Fiat

Причина отказа от FIAT Tipo понятна — спрос на модель резко обвалился в последнее время. Если в 2016 году продали 130 000 авто, то за 8 месяцев 2025 года — всего 4643. Всего же с 2015 года выпущено уже более 700 000 FIAT Tipo второго поколения.

Стоит отметить, что цена FIAT Tipo невысокая: в Евросоюзе он стоит от 16 200 евро, то есть является конкурентом Dacia Logan/Sandero (в Украине Tipo уже не продается). Впрочем, европейские покупатели отдают предпочтение кроссоверам.

В линейке FIAT Tipo 2025 есть седан, хэтчбек и универсал, а также версии повышенной проходимости. Палитра двигателей модели очень широкая: на разных рынках она доступна с бензиновыми моторами объемом 1,0 л турбо (100 л.с.), 1,4 л (95 л.с.), 1,5 л турбо с "мягкой" гибридной установкой (130 л.с.), а также турбодизелями объемом 1,3 л (95 л.с.) и 1,6 л (130 л.с.).

Прямой преемник FIAT Tipo не планируется. Впрочем, представители предприятия Tofas отметили, что вместо него начнут выпускать новую недорогую модель. Ее подробности пока не раскрываются, однако известно, что это будет компактный кроссовер.

