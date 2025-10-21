FIAT зніме з виробництва недорогого конкурента Logan: що запропонують натомість (фото)

Бюджетний FIAT Tipo невдовзі покине ринок. Нове покоління доступної моделі С-класу не планується.

FIAT Tipo припинять випускати в червні 2026 року. Таку інформацію озвучив директор турецького підприємства Tofas, де збирають модель. Про це повідомляється на сайті Motor.es.

У лінійці моделі є хетчбек, седан та універсал Фото: Fiat

Причина відмови від FIAT Tipo зрозуміла – попит на модель різко обвалився останнім часом. Якщо в 2016 році продали 130 000 авто, то за 8 місяців 2025 року – лише 4643. Усього ж із 2015 року випущено вже понад 700 000 FIAT Tipo другого покоління.

Варто відзначити, що ціна FIAT Tipo невисока: в Євросоюзі він коштує від 16 200 євро, тобто є конкурентом Dacia Logan/Sandero (в Україні Tipo вже не продається). Утім, європейські покупці надають перевагу кросоверам.

У лінійці FIAT Tipo 2025 є седан, хетчбек та універсал, а також версії підвищеної прохідності. Палітра двигунів моделі дуже широка: на різних ринках вона доступна із бензиновими моторами об’ємом 1,0 л турбо (100 к. с.), 1,4 л (95 к. с.), 1,5 л турбо із "м’якою" гібридною установкою (130 к. с.), а також турбодизелями об’ємом 1,3 л (95 к. с.) та 1,6 л (130 к. с.).

Прямий наступник FIAT Tipo не планується. Утім, представники підприємства Tofas зазначили, що замість нього почнуть випускати нову недорогу модель. Її подробиці наразі не розкривають, проте відомо, що це буде компактний кросовер.

Раніше Фокус розповідав, що Volkswagen Touareg припиняють продавати в ЄС, проте для України готують сюрприз.

Також ми писали про новий доступний кросовер FIAT за 15 900 євро.