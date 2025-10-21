В продажу поступает соперник Tesla Model Y от Mercedes с запасом хода более 700 км (фото)

Новый Mercedes GLC EQ выходит на европейский рынок. Электрический кроссовер стартует до сотни за 4,3 с и может проехать 715 км без подзарядки.

Электрокар начнут продавать на родине, в Германии, с 29 октября, а позже модель появится в других европейских странах. Цена Mercedes GLC EQ стартует с 71 825 евро, сообщает официальный сайт автопроизводителя.

Электрокроссовер Mercedes-Benz GLC with EQ Technology (такое полное название авто) будет продаваться параллельно с моделью предыдущего поколения, которая сохраняет двигатели внутреннего сгорания. Он бросит вызов Tesla Model Y, а также Audi Q6 e-tron, BMW iX3 и Porsche Macan.

Запас хода электросовера составляет 715 км Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes GLC EQ больше предшественника (4,84 м длиной) и более обтекаемый. В его дизайне сочетаются плавные линии с широкой фальш радиаторной решеткой.

В салоне на всю ширину передней панели растянули дисплей. Электрический кроссовер Mercedes GLC EQ стал просторнее, а объем его основного багажника составляет 570-1740 л. Также есть 128-литровый отсек спереди.

На всю переднюю панель растянут экран Фото: Mercedes-Benz

Базовая комплектация Mercedes GLC EQ довольно богата — панорамная крыша, раздельный климат-контроль, камера, электроприводы сидений и дверей багажника, подогрев передних кресел.

Топовый вариант Premium Plus добавляет память настроек, мощную акустику Burmester, вентиляцию и массаж передних и подогрев задних сидений.

Объем багажника составляет 570-1740 л Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes GLC EQ пока доступен только в полноприводной двухмоторной версии на 490 л. с. с батареей емкостью 94 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с и проехать 715 км без подзарядки, а пополнить запас хода на 300 км можно всего за 10 минут (от быстрой зарядной станции).

