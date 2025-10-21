У продаж надходить суперник Tesla Model Y від Mercedes із запасом ходу понад 700 км (фото)

Новий Mercedes GLC EQ виходить на європейський ринок. Електричний кросовер стартує до сотні за 4,3 с і може проїхати 715 км без підзарядки.

Електрокар почнуть продавати на батьківщині, в Німеччині, з 29 жовтня, а пізніше модель зявиться в інших європейських країнах. Ціна Mercedes GLC EQ стартує з 71 825 євро, повідомляє офіційний сайт автовиробника.

Електрокросовер Mercedes-Benz GLC with EQ Technology (така повна назва авто) продаватиметься паралельно з моделлю попереднього покоління, яка зберігає двигуни внутрішнього згоряння. Він кине виклик Tesla Model Y, а також Audi Q6 e-tron, BMW iX3 та Porsche Macan.

Запас ходу електросовера становить 715 км Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes GLC EQ більший за попередника (4,84 м завдовжки) та обтічніший. У його дизайні поєднуються плавні лінії з широкою фальш радіаторною решіткою.

У салоні на всю ширину передньої панелі розтягнули дисплей. Електричний кросовер Mercedes GLC EQ став просторішим, а об’єм його основного багажника становить 570-1740 л. Також є 128-літровий відсік спереду.

На всю передню панель розтягнуто екран Фото: Mercedes-Benz

Базова комплектація Mercedes GLC EQ доволі багата – панорамний дах, роздільний клімат-контроль, камера, електроприводи сидінь і дверей багажника, підігрів передніх крісел.

Топовий варіант Premium Plus додає пам'ять налаштувань, потужну акустику Burmester, вентиляцію і масаж передніх та підігрів задніх сидінь.

Об'єм багажника становить 570-1740 л Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes GLC EQ наразі доступний лише в повнопривідній двомоторній версії на 490 к. с. з батареєю ємністю 94 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,3 с і проїхати 715 км без підзарядки, а поповнити запас ходу на 300 км можна всього за 10 хвилин (від швидкої зарядної станції).

Між іншим, на європейський ринок виходить і новий кросовер Toyota RAV4 шостого покоління.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився електричний спорткар MG із дверима як у Lamborghini.