Mercedes G-Class получил мощный вариант за $250 000 для серьезного бездорожья (фото)

Линейку "Гелендвагена" пополнила версия Mercedes-AMG G63 Offroad Pro. Ее создали с прицелом на бездорожье.

Новый Mercedes-AMG G63 Offroad Pro презентовали в Австралии и там он поступает в продажу. Цена "Гелендвагена" составляет 383 900 австралийских долларов ($249 300). Об этом сообщает сайт Car Expert.

"Гелендваген" получил багажник на крыше с лестницей Фото: Mercedes-Benz

Внедорожник является более "гражданской" альтернативой экстремальному Mercedes-AMG G63 4x4² с меньшим клиренсом и без массивных портальных мостов.

Новый Mercedes-AMG G63 Offroad Pro узнается по 20-дюймовым внедорожным шинам, брызговикам и багажнику на крыше, к которому ведет лестница сзади. В салоне оставили дорогую отделку кожей Nappa и лишь заменили коврики.

Основное внимание уделили шасси "Гелендвагена". Он получил активные стабилизаторы AMG Active Ride Control и усиленные адаптивные амортизаторы. Также появилась внедорожная система контроля сцепления AMG Traction Pro с системой векторизации тяги.

Внедорожник сохранил дорогой кожаный салон Фото: Mercedes-Benz

Как и все Mercedes-AMG G63, версия Offroad Pro оснащена 4,0-литровым V8 твин-турбо на 585 л.с. и 850 Н∙м, а также 9-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

