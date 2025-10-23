Mercedes G-Class отримав потужний варіант за $250 000 для серйозного бездоріжжя (фото)

Лінійку «Гелендвагена» поповнила версія Mercedes-AMG G63 Offroad Pro. Її створили з прицілом на бездоріжжя.

Новий Mercedes-AMG G63 Offroad Pro презентували в Австралії і там він надходить у продаж. Ціна "Гелендвагена" становить 383 900 австралійських доларів ($249 300). Про це повідомляє сайт Car Expert.

"Гелендваген" отримав багажник на даху з драбиною Фото: Mercedes-Benz

Позашляховик є більш "цивільною" альтернативою екстремальному Mercedes-AMG G63 4x4² із меншим кліренсом та без масивних портальних мостів.

Новий Mercedes-AMG G63 Offroad Pro пізнається за 20-дюймовими позашляховими шинами, бризковиками та багажником на даху, до якого веде драбина ззаду. У салоні залишили дороге оздоблення шкірою Nappa і лише замінили килимки.

Основну увагу приділили шасі "Гелендвагена". Він отримав активні стабілізатори AMG Active Ride Control та посилені адаптивні амортизатори. Також з’явилася позашляхова система контролю зчеплення AMG Traction Pro із системою векторизації тяги.

Позашляховик зберіг дорогий шкіряний салон Фото: Mercedes-Benz

Як і всі Mercedes-AMG G63, версія Offroad Pro оснащена 4,0-літровим V8 твін-турбо на 585 к. с. і 850 Н∙м, а також 9-ступінчастою автоматичною КПП . Повний привід доповнено знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

