В Киеве эвакуатор забрал на штрафплощадку дорогой кроссовер Lamborghini Urus (фото)

Недешевый кроссовер Lamborghini Urus отправили на штрафплощадку. Автомобиль припарковали с явными нарушениями.

Дорогой Lamborghini Urus эвакуировали из центра Киева. Фото кроссовера опубликовал на своей странице в Facebook Департамент территориального контроля города Киева.

Lamborghini Urus припарковали на газоне и велодорожке Фото: Департамент территориального контроля г. Киева

Инцидент имел место в Печерском районе 23 октября. Спортивный кроссовер Lamborghini Urus припарковали с серьезными нарушениями — он заехал на газон и велодорожку.

Фото: Департамент территориального контроля г. Киева

Инспекторы по парковке составили протокол и забрали Lamborghini Urus на штрафплощадку. Теперь чтобы забрать автомобиль, владелец должен оплатить штраф и услуги эвакуатора — сумма обычно составляет не менее 2000 гривен.

Важно

В Украине обязали создавать паркоместа для водителей с малолетними детьми

Стоит отметить, что спортивный кроссовер — довольно недешевое авто. Цена Lamborghini Urus в Украине в новом состоянии составляет не менее 300 000 долларов.

Відео дня

За кроссовером приехал эквакуатор Фото: Департамент территориального контроля г. Киева

Lamborghini Urus — один из самых быстрых кроссоверов в мире. Автомобиль оснащен 4,0-литровым бензиновым V8 твин-турбо мощностью 650 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 305 км/ч.

Кстати, во Львове попал в ДТП дорогой суперкар McLaren 750S Spider — он столкнулся с грузовиком.

Также Фокус рассказывал о новом 1100-сильном Lamborghini Urus, который стал самым быстрым в мире кроссовером.