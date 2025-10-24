У Києві евакуатор забрав на штрафмайданчик дорогий кросовер Lamborghini Urus (фото)

Недешевий кросовер Lamborghini Urus відправили на штрафмайданчик. Автомобіль припаркували з явними порушеннями.

Дорогий Lamborghini Urus евакуювали з центру Києва. Фото кросовера опублікував на своїй сторінці у Facebook Департамент територіального контролю міста Києва.

Lamborghini Urus припаркували на газоні та велодоріжці Фото: Департамент територіального контролю м. Києва

Інцидент мав місце в Печерському районі 23 жовтня. Спортивний кросовер Lamborghini Urus припаркували з серйозними порушеннями – він заїхав на газон та велодоріжку.

Фото: Департамент територіального контролю м. Києва

Інспектори з паркування склали протокол і забрали Lamborghini Urus на штрафмайданчик. Тепер аби забрати автомобіль, власник повинен оплатити штраф і послуги евакуатора — сума зазвичай становить щонайменше 2000 гривень.

Важливо

В Україні зобов'язали створювати паркомісця для водіїв із малолітніми дітьми

Варто відзначити, що спортивний кросовер — доволі недешеве авто. Ціна Lamborghini Urus в Україні у новому стані становить щонайменше 300 000 доларів.

Відео дня

За кросовером приїхав еквакуатор Фото: Департамент територіального контролю м. Києва

Lamborghini Urus — один із найшвидших кросоверів у світі. Автомобіль оснащений 4,0-літровим бензиновим V8 твін-турбо потужністю 650 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 305 км/год.

До речі, у Львові потрапив у ДТП дорогий суперкар McLaren 750S Spider — він зіткнувся із вантажівкою.

Також Фокус розповідав про новий 1100-сильний Lamborghini Urus, який став найшвидшим у світі кросовером.