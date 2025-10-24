Skoda возродила редкое спортивное купе 60-х в новом формате (фото)
К своему 130-летию Skoda продолжает возрождать знаменитые модели прошлого. Теперь представили современную версию купе Skoda 1000 MBX 1966 года.
Новая Skoda 1000 MBX — творение дизайнеров Антти Савио и Давид Стингл. Современная версия купе выполнена в фирменном стиле Modern Solid, как и возрожденная ранее Skoda Favorit. Об этом сообщает официальный сайт Skoda.
Купе Skoda 1000 MBX напоминает предка лишь отдаленно — у него похожий силуэт с длинным капотом и коротким багажником. Авто получило тоненькие диодные фары и лизтари. Оно не имеет заднего стекла, а двери сделали раздвижными.
Салон Skoda 1000 MBX является четырехместным, однако задние сиденья откидные. При необходимости их подушки поднимаются, что создает дополнительный багажный отсек.
Руль Skoda 1000 MBX приплюснут сверху и снизу. На прозрачную переднюю панель проецируется изображение — это заменяет цифровой щиток приборов и центральный дисплей.Важно
Характеристики Skoda 1000 MBX не раскрываются. Известно, что купе является электрическим и оснащено пневмоподвеской.
Оригинальное купе Skoda 1000 MBX 1966 года комплектовалось бензиновыми двигателями объемом 1,0 л (42 л. с.) и 1,1 л (52 л. с.). Максимальная скорость составляла 127-130 км/ч. Всего до 1969 года собрали 2517 автомобилей.
