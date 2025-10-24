Skoda відродила рідкісне спортивне купе 60-х у новому форматі (фото)

До свого 130-річчя Skoda продовжує відроджувати знамениті моделі минулого. Тепер представили сучасну версію купе Skoda 1000 MBX 1966 року.

Нова Skoda 1000 MBX – творіння дизайнерів Антті Савіо та Давид Стінгл. Сучасну версія купе виконали у фірмовому стилі Modern Solid, як і відроджену раніше Skoda Favorit. Про це повідомляє офіційний сайт Skoda.

Skoda 1000 MBX витримана у новому фірмовому стилі Фото: Skoda

Купе Skoda 1000 MBX нагадує предка лиш віддалено – у нього схожий силует з довгим капотом і коротким багажником. Авто отримало тоненькі діодні фари та лізтарі. Воно не має заднього скла, а двері зробили розсувними.

Салон Skoda 1000 MBX є чотиримісним, проте задні сидіння відкидні. За потреби їх подушки піднімаються, що створює додатковий багажний відсік.

У салоні зображення проєктуються на передню панель Фото: Skoda

Кермо Skoda 1000 MBX приплюснуте згори та знизу. На прозору передню панель проєктується зображення – це замінює цифровий щиток приладів та центральний дисплей.

Відео дня

Важливо

Дизельна Skoda проїхала 2800 км на одному баку: витрата склала 2,6 л на 100 км (фото)

Характеристики Skoda 1000 MBX не розкривають. Відомо, що купе є електричним та оснащене пневмопідвіскою.

Двері Skoda 1000 MBX розсуваються, а задні крісла відкидні Фото: Skoda

Оригінальне купе Skoda 1000 MBX 1966 року комплектували бензиновими двигунами об’ємом 1,0 л (42 к. с.) та 1,1 л (52 к. с.). Максимальна швидкість складала 127-130 км/год. Усього до 1969 року зібрали 2517 автомобілів.

Між іншим, нещодавно дебютувала найшвидша Skoda Fabia в історії.

Також Фокус писав, що в Україні надійшов у продаж електрокросовер Skoda.