Xpeng представил электрифицированное семейное авто с запасом хода 1600 км (фото)

Линейку Xpeng X9 пополнила новая версия EREV. Электрифицированный 5,3-метровый минивэн богато оснащен, а его запас хода составляет 1602 км.

Новый Xpeng X9 EREV поступит в продажу в Китае до конца года и будет экспортироваться, ведь его чисто электрическая версия будет продаваться в Европе. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Главное отличие Xpeng X9 EREV — его силовая установка с 282-сильным электромотором и 1,5-литровым бензиновым генератором на 148 л.с. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Батарея емкостью 63,3 кВт∙ч позволяет проехать 450 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1602 км.

Отличить новый Xpeng X9 EREV от электрического варианта можно по измененным бамперам и воздухозаборникам. В салоне добавили дерево в отделку.

Минивэн Xpeng X9 EREV предложат в версиях на 6 и 7 мест. Кресла переднего и заднего ряда оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Также комплектация включает панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло, трехзонный климат-контроль, холодильник и камеры кругового обзора.

