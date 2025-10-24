Xpeng представив електрифіковане сімейне авто із запасом ходу 1600 км (фото)

Лінійку Xpeng X9 поповнила нова версія EREV. Електрифікований 5,3-метровий мінівен багато оснащений, а його запас ходу становить 1602 км.

Новий Xpeng X9 EREV надійде в продаж у Китаї до кінця року і буде експортуватися, адже його чисто електрична версія продаватиметься в Європі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Фото: Xpeng

Головна відмінність Xpeng X9 EREV – його силова установка з 282-сильним електромотором та 1,5-літровим бензиновим генератором на 148 к. с. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

В оздобленні салону з'явилося дерево Фото: Xpeng

Батарея ємністю 63,3 кВт∙год дозволяє проїхати 450 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1602 км.

Важливо

Відрізнити новий Xpeng X9 EREV від електричного варіанта можна за зміненими бамперами та повітрозабірниками. У салоні додали дерево в оздоблення.

Крісла першого і другого ряду мають електропривід Фото: Xpeng

Мінівен Xpeng X9 EREV запропонують у версіях на 6 та 7 місць. Крісла переднього та заднього ряду оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем. Також комплектація включає панорамний дах, проєкцію на лобове скло, тризонний клімат-контроль, холодильник та камери кругового огляду.

Раніше дешевий мінівен вартістю від $10 800 презентували General Motors. У нього є гібридна та електрична версії.

Також Фокус розповідав про новий електрокросовер Zeekr X зі швидкою зарядкою і запасом ходу 800 км.