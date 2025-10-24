Японский производитель телевизоров показал электрического конкурента Renault Kangoo (фото)

Опубликованы первые изображения Sharp LDK+. Электрический минивэн получил огромный телевизор в салоне и может коммуницировать с бытовой техникой.

Новый Sharp LDK+ презентуют через неделю на выставке Japan Mobility Show в Токио. Это уже второе концептуальное авто от японского производителя телевизоров и другой бытовой техники. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Задняя дверь авто сдвигается

Электромобиль Sharp LDK+ несколько компактнее прошлогоднего концепта от японской компании. Минивэн является аналогом Renault Kangoo, Citroen Berlino и Opel Combo.

Минивэн Sharp имеет характерный для этого класса двухобъемный силуэт с высоким капотом, а его задние двери сдвижные. Светодиодные фары и фонари соединены диодными полосами.

В салоне Sharp LDK+ установили поворотные передние кресла, раскладной столик и выдвижной монитор в потолке. Электрокар позиционируют, как продолжение "умного" дома, поэтому он может коммуницировать с электроприборами — кондиционером, стиральной машиной, бойлером. Их можно включать дистанционно из салона.

Авто может питать электроэнергией дом

Характеристики Sharp LDK+ пока не раскрывают, но отмечается, что в основе авто лежит платформа электрокара Foxconn Model A. Также известно, что минивэн получил функцию двунаправленной зарядки, то есть может быть павербанком на колесах и питать элекртроэнергией дом.

