Японський виробник телевізорів показав електричного конкурента Renault Kangoo (фото)

Опубліковано перші зображення Sharp LDK+. Електричний мінівен отримав величезний телевізор у салоні та може комунікувати з побутовою технікою.

Новий Sharp LDK+ презентують за тиждень на виставці Japan Mobility Show у Токіо. Це вже друге концептуальне авто від японського виробника телевізорів та іншої побутової техніки. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Задні двері авто зсуваються

Електромобіль Sharp LDK+ дещо компактніший за торішній концепт від японської компанії. Мінівен є аналогом Renault Kangoo, Citroen Berlino та Opel Combo.

Мінівен Sharp має характерний для цього класу двооб’ємний силует із високим капотом, а його задні двері зсувні. Світлодіодні фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами.

Важливо

У салоні Sharp LDK+ встановили поворотні передні крісла, розкладний столик та висувний монітор в стелі. Електрокар позиціонують, як продовження "розумного" дому, тому він може комунікувати із електроприладами — кондиціонером, пральною машиною, бойлером. Їх можна вмикати дистанційно із салону.

Відео дня

Авто може живити електроенергією будинок

Характеристики Sharp LDK+ поки не розкривають, але зазначається, що в основі авто лежить платформа електрокара Foxconn Model A. Також відомо, що мінівен отримав функцію двонаправленої зарядки, тобто може бути павербанком на колесах і живити елекртроенергією будинок.

