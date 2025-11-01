Оккупационные власти Крыма запретили проезд электрокаров и гибридов по Крымскому мосту: причина странная

Электрокары и гибриды не смогут двигаться по Крымскому мосту с 3 ноября. Такое решение объяснили соображениями безопасности.

Запрет на въезд электромобилей и гибридных авто на Крымский мост будет действовать с 3 ноября до "особого распоряжения". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соответствующие указы подписали губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев и так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов. В документах указано, что делается это "для обеспечения безопасности" по рекомендациям силовых структур.

Выяснилось, что в РФ и оккупированном Крыму опасаются атаки на Керченский мост. Telegram-канал Mash сообщил, что, мол, существует риск провоза взрывчатых веществ внутри батарей электромобилей и гибридов и их подрыва на мосту, хотя технически это чрезвычайно сложно сделать.

Владельцам гибридов и электромобилей предлагают воспользоваться "альтернативным" маршрутом, который пролегает по оккупированным территориям Украины от Таганрога до Джанкоя. Этой же дорогой направляют и грузовики, проезд которых по Керченскому мосту ранее уже запретили.

