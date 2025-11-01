Окупаційна влада Криму заборонила проїзд електрокарів і гібридів Кримським мостом: причина дивна
Електрокари та гібриди не зможуть рухатися Кримським мостом із 3 листопада. Таке рішення пояснили міркуваннями безпеки.
Заборона на в’їзд електромобілів та гібридних авто на Кримський міст діятиме із 3 листопада до "особливого розпорядження". Про це повідомляє Deutsche Welle.
Відповідні укази підписали губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв та так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов. У документах вказано, що робиться це "для забезпечення безпеки" за рекомендаціями силових структур.Важливо
Вияснилося, що в РФ та окупованому Криму побоюються атаки на Керченський міст. Telegram-канал Mash повідомив, що, мовляв, існує ризик провезення вибухових речовин усередині батарей електромобілів і гібридів та їх підриву на мості, хоча технічно це надзвичайно складно зробити.
Власникам гібридів та електромобілів пропонують скористатися "альтернативним" маршрутом, який пролягає окупованими територіями України від Таганрога до Джанкоя. Цією ж дорогою направляють і вантажівки, проїзд яких Керченським мостом раніше вже заборонили.
