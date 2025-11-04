Уникальный 1500-сильный автодом Lamborghini застрял в пустыне (фото, видео)

Неудачей закончилась поездка в пустыню на тюнингованном купе Lamborghini Huracan Sterrato, которое превратили в автодом. 1500-сильный суперкар застрял в песке и его вытаскивали внедорожники.

Уникальный дом на колесах Lamborghini Huracan Sterrato создал американский блогер Supercar Ron. Видео с поездки опубликовано на его Youtube-канале.

Лимитированный Lamborghini Huracan Sterrato позиционируют как внедорожный суперкар. У него увеличенный клиренс, защитный пластиковый обвес и специальная резина.

Блогер решил, что такое авто прекрасно подходит на роль дома на колесах. Суперкар Lamborghini Huracan Sterrato получил специальную раскладную палатку на крышу.

1500-сильный суперкар решили испытать в пустыне Фото: скриншот / YouTube

Американец не ограничился этим. 5,2-литровый V10 дополнили двумя турбинами. Изначально мощность выросла до 1900 сил, однако двигатель не выдержал и вышел из строя, поэтому ее пришлось снизить до 1500 л.с.

Испытать автодом Lamborghini блогер со своим другом решили в пустыне штата Юта. Внедорожный суперкар успешно заехал на выбранное для ночевки место. Впрочем, на утро оказалось, что авто увязло в песке и поскольку оно сверхмощное, то буксовало и не могло выехать.

Мощное авто увязло в песке Фото: скриншот / YouTube

Пришлось звать на помощь. Вытаскивать суперкар Lamborghini приехали местные жители на пикапе и довольно быстро его освободили из ловушки.

