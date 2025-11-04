Унікальний 1500-сильний автодім Lamborghini застряг у пустелі (фото, відео)

Невдачею закінчилася поїздка в пустелю на тюнінгованому купе Lamborghini Huracan Sterrato, яке перетворили на автодім. 1500-сильний суперкар застряг у піску і його витягали позашляховики.

Унікальний дім на колесах Lamborghini Huracan Sterrato створив американський блогер Supercar Ron. Відео з поїздки опубліковане на його Youtube-каналі.

Лімітований Lamborghini Huracan Sterrato позиціонують як позашляховий суперкар. У нього збільшений кліренс, захисний пластиковий обвіс та спеціальна гума.

Блогер вирішив, що таке авто чудово підходить на роль будинку на колесах. Суперкар Lamborghini Huracan Sterrato отримав спеціальний розкладний намет на дах.

1500-сильний суперкар вирішили випробувати в пустелі Фото: скриншот / YouTube

Американець не обмежився цим. 5,2-літровий V10 доповнили двома турбінами. Спочатку потужність виросла до 1900 сил, проте двигун не витримав і вийшов із ладу, тому її довелося знизити до 1500 к. с.

Випробувати автодім Lamborghini блогер зі своїм другом вирішили в пустелі штату Юта. Позашляховий суперкар успішно заїхав на обране для ночівлі місце. Утім, на ранок виявилося, що авто загрузло в піску і оскільки воно надпотужне, то буксувало і не могло виїхати.

Потужне авто загрузло в піску Фото: скриншот / YouTube

Довелося кликати на допомогу. Витягувати суперкар Lamborghini приїхали місцеві жителі на пікапі й доволі швидко його звільнили з пастки.

