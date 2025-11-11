Новый Toyota Prado всего за год проехал почти 200 000 км без проблем (фото)

Toyota Land Cruiser Prado 2024 года выдержал серьезное испытание в США. Внедорожник всего за год проехал более 170 тыс. км без каких-либо неисправностей.

Этот Toyota Land Cruiser Prado преодолел почти 200 000 км не на тестовом полигоне. Он очень активно эксплуатируется в штате Пенсильвания и не подводит водителя. О нем рассказали на сайте The Drive.

Владелец авто Шейн Сомерс сообщил, что решил купить Toyota Prado 250 в качестве рабочей машины. У него очень специфическая и важная профессия — он развозит лекарства и другие медицинские средства из больниц в дома престарелых. Ежедневно американец преодолевает сотни километров.

Пробег авто превысил 110 000 миль (178 000 км) Фото: the drive

Шейн Сомерс уже давно является поклонником Toyota именно из-за надежности этих японских автомобилей. Он выбрал Toyota Land Cruiser в исполнении 1958 года с 2,4-литровой гибридной установкой на 326 л. с., поскольку ему нужно было большое, но довольно экономичное авто.

Toyota Land Cruiser Prado эксплуатировался преимущественно на загородных хайвеях. За год его пробег превысил 110 000 миль (178 000 км), а средний расход топлива составил 10,2 л на 100 км. Американец собирается продолжить использовать именно это авто, ведь оно полностью его устраивает.

Шейн Сомерс рассказал, что вовремя и регулярно обслуживает свой внедорожник Toyota. В частности, за год он 22 раза менял масло с фильтром, и трижды заменял воздушный и салонный фильтры. Дважды ему устанавливали новые свечи зажигания и один раз меняли антифриз. Кроме того, за год Toyota Land Cruiser Prado "сносил" три комплекта резины.

Между прочим, недавно презентовали младшего брата Prado — новый Toyota Land Cruiser FJ.

Также Фокус писал о классическом купе Porsche 911 Turbo с пробегом 1,3 миллиона километров.