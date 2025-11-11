Новий Toyota Prado усього за рік проїхав майже 200 000 км без жодних проблем (фото)

Toyota Land Cruiser Prado 2024 року витримав серйозне випробування у США. Позашляховик усього за рік проїхав понад 170 тис. км без будь-яких несправностей.

Цей Toyota Land Cruiser Prado подолав майже 200 000 км не на тестовому полігоні. Він дуже активно експлуатується у штаті Пенсильванія і не підводить водія. Про нього розповіли на сайті The Drive.

Власник авто Шейн Сомерс повідомив, що вирішив купити Toyota Prado 250 в якості робочої машини. У нього дуже специфічна і важлива професія — він розвозить ліки та інші медичні засоби з лікарень до будинків для людей похилого віку. Щодня американець долає сотні кілометрів.

Пробіг авто перевищив 110 000 миль (178 000 км) Фото: the drive

Шейн Сомерс уже давно є прихильником Toyota саме через надійність цих японських автомобілів. Він обрав Toyota Land Cruiser у виконанні 1958 із 2,4-літровою гібридною установкою на 326 к. с., оскільки йому потрібне було велике, але доволі економічне авто.

Toyota Land Cruiser Prado експлуатувався переважно на заміських хайвеях. За рік його пробіг перевищив 110 000 миль (178 000 км), а середня витрата пального склала 10,2 л на 100 км. Американець збирається продовжити використовувати саме це авто, адже воно повністю його влаштовує.

Шейн Сомерс розповів, що вчасно і регулярно обслуговує свій позашляховик Toyota. Зокрема, за рік він 22 рази міняв мастило з фільтром, і тричі замінював повітряний та салонний фільтри. Двічі йому встановлювали нові свічі запалювання і один раз міняли антифриз. Крім того, за рік Toyota Land Cruiser Prado "зносив" три комплекти гуми.

