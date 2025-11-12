В куче старых листьев и шишек обнаружили культовый коллекционный Porsche 70-х (фото)
В США нашли заброшенный Porsche 911 1970 года. Культовый спорткар простоял более трех десятилетий под открытым небом в куче пожелтевших листьев.
Этот Porsche 911 Targa по неизвестным причинам бросили на улице в 1994 году. Об этом рассказал сайту Carscoops новый владелец авто Маркос Марзука.
Американец сообщил, что Porsche 911 S стоял возле его офиса в штате Монтана и он ежедневно проходил мимо раритетного авто. Машину неоднократно пробовали выкупить, однако ее состояние отпугивало коллекционеров. В конце концов Маркос Марзука рискнул приобрести машину, чтобы восстановить ее.
Состояние Porsche 911 Targa оставляет желать лучшего. Спорткар был буквально засыпан листьями и шишками. К тому же, внутри белки устроили тайник своих припасов.
Впрочем, когда автомобиль отмыли, то оказалось, что его состояние не такое уж и плохое. Ржавчины не очень много а двигатель хоть и не заводится пока, но оригинальный и полностью комплектный.
Маркос Марчука смог установить, что первый владелец купил Porsche 911 Targa в 1970 году в Калифорнии и активно путешествовал на нем по США и Канаде. Пробег авто составляет 162 500 км.
Этот Porsche 911 S Targa оснащен 2,0-литровой оппозитной шестеркой мощностью 170 л. с. Он мог разгоняться до 100 км/ч за 8 с и развить 230 км/ч.
