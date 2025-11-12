У купі старого листя та шишок виявили культовий колекційний Porsche 70-х (фото)

У США знайшли занедбаний Porsche 911 1970 року. Культовий спорткар простояв понад три десятиріччя просто неба в купі пожовклого листя.

Цей Porsche 911 Targa з невідомих причин кинули надворі у 1994 році. Про це розповів сайту Carscoops новий власник авто Маркос Марзука.

Раритетне авто 31 рік стояло в купі листя Фото: carscoops.com

Американець повідомив, що Porsche 911 S стояв біля його офісу в штаті Монтана і він щодня проходив повз раритетне авто. Машину неодноразово пробували викупити, проте її стан відлякував колекціонерів. У кінці кінців Маркос Марзука ризикнув придбати машину, аби відновити її.

Стан Porsche 911 Targa залишає бажати кращого. Спорткар був буквально засипаний листям та шишками. До того ж, усередині білки влаштували схованку своїх припасів.

У салоні білки влаштували схованку своїх припасів Фото: carscoops.com

Утім, коли автомобіль відмили, то виявилося, що його стан не такий вже і поганий. Іржі не дуже багато а двигун хоч і не заводиться поки, та оригінальний і повністю комплектний.

Маркос Марчука зміг встановити, що перший власник купив Porsche 911 Targa у 1970 році в Каліфорнії та активно мандрував на ньому США та Канадою. Пробіг авто становить 162 500 км.

Цей Porsche 911 S Targa оснащений 2,0-літровою опозитною шісткою потужністю 170 к. с. Він міг розганятися до 100 км/год за 8 с і розвинути 230 км/год.

