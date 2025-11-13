Доступный семейный кроссовер Mercedes показали на первых официальных фото

Обнародованы официальные фото Mercedes-Benz GLB второго поколения. Семейный кроссовер станет более современным и получит мощные электрические установки.

Новый Mercedes GLB дебютирует 8 декабря, а его продажи стартуют в 2026 году. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

В салоне на всю переднюю панель растянули большой дисплей Фото: Mercedes-Benz

Внешне электромобиль Mercedes GLB показали во время климатических тестов. Кроссовер покрылся коркой льда, поэтому можно разглядеть лишь его силуэт, который остался знакомым. Дизайн будет выдержан в духе нового Mercedes CLA, с которым электрокроссовер делит платформу MMA.

А вот салон Mercedes GLB 2026 полностью рассекретили. На всю ширину передней панели растянут большой трехсекционный дисплей. Также кроссовер получил искусственный интеллект и панорамную крышу с подсветкой в виде логотипов Mercedes. Как и прежде, самая доступная семейная модель Mercedes будет предлагаться в вариантах на 5 и 7 мест.

Кроссовер будет предлагаться в версиях на 5 и 7 мест Фото: Mercedes-Benz

Ожидается, что электромобиль Mercedes GLB получит силовые установки от собрата CLA, то есть будет предлагаться в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 354-сильной версиях с батареей емкостью 85 кВт∙ч. Не исключено, что в линейке появится и гибрид с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и 48-вольтовой "мягкой" установкой.

