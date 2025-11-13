Доступный семейный кроссовер Mercedes показали на первых официальных фото
Обнародованы официальные фото Mercedes-Benz GLB второго поколения. Семейный кроссовер станет более современным и получит мощные электрические установки.
Новый Mercedes GLB дебютирует 8 декабря, а его продажи стартуют в 2026 году. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.
Внешне электромобиль Mercedes GLB показали во время климатических тестов. Кроссовер покрылся коркой льда, поэтому можно разглядеть лишь его силуэт, который остался знакомым. Дизайн будет выдержан в духе нового Mercedes CLA, с которым электрокроссовер делит платформу MMA.Важно
А вот салон Mercedes GLB 2026 полностью рассекретили. На всю ширину передней панели растянут большой трехсекционный дисплей. Также кроссовер получил искусственный интеллект и панорамную крышу с подсветкой в виде логотипов Mercedes. Как и прежде, самая доступная семейная модель Mercedes будет предлагаться в вариантах на 5 и 7 мест.
Ожидается, что электромобиль Mercedes GLB получит силовые установки от собрата CLA, то есть будет предлагаться в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 354-сильной версиях с батареей емкостью 85 кВт∙ч. Не исключено, что в линейке появится и гибрид с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и 48-вольтовой "мягкой" установкой.
Между прочим, недавно впервые сфотографировали 1000-сильный электрокроссовер BMW.
Также Фокус писал о семейном электрокроссовере Volkswagen с запасом хода 700 км.