Самый мощный кроссовер BMW на 1000 сил впервые заметили на дорогах (фото)
Новый электромобиль BMW iX3 2026 получит заряженные М-версии. Мощность кроссовера достигнет 1000 л. с.
Электромобиль BMW iX3 M впервые заметили во время тестов на немецком автодроме Нюрбургринг и в его окрестностях, а его презентация состоится во второй половине 2026 года. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Новый BMW iX3 в заряженном исполнении на тестах оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали электрокроссовера все же можно разглядеть. В традиции М-версий он получит более агрессивные бамперы, обвес, более крупный задний спойлер и иные зеркала заднего вида.Важно
Кроме того, можно заметить увеличенные колесные диски с низкопрофильной резиной Michelin pilot Sport. Также видны увеличенные перфорированные тормоза.
Ожидается, что электрический кроссовер BMW iX3 M предложат в нескольких вариантах. Мощность базовой версии составит примерно 700-800 сил, а самой мощной (ее могут назвать CS или Competition) — 1000 сил. Также может появиться более "простой" электромобиль BMW iX3 M60 на 600 л. с.
Таким образом, топовый BMW iX3 M будет вдвое мощнее конкурента Tesla Model Y Performance. Разгон до 100 км/ч в 1000 сильном варианте будет занимать менее 3 секунд.
Между прочим, недавно 1000-сильный кроссовер BMW появился в Украине, однако он не серийный, а тюнингованный.
