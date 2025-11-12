Самый мощный кроссовер BMW на 1000 сил впервые заметили на дорогах (фото)

Новый электромобиль BMW iX3 2026 получит заряженные М-версии. Мощность кроссовера достигнет 1000 л. с.

Электромобиль BMW iX3 M впервые заметили во время тестов на немецком автодроме Нюрбургринг и в его окрестностях, а его презентация состоится во второй половине 2026 года. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Электрокроссовер отличается новыми бамперами, обвесом и спойлером Фото: autoevolution.com

Новый BMW iX3 в заряженном исполнении на тестах оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали электрокроссовера все же можно разглядеть. В традиции М-версий он получит более агрессивные бамперы, обвес, более крупный задний спойлер и иные зеркала заднего вида.

Кроме того, можно заметить увеличенные колесные диски с низкопрофильной резиной Michelin pilot Sport. Также видны увеличенные перфорированные тормоза.

Мощность BMW iX3 M достигнет 1000 сил Фото: autoevolution.com

Ожидается, что электрический кроссовер BMW iX3 M предложат в нескольких вариантах. Мощность базовой версии составит примерно 700-800 сил, а самой мощной (ее могут назвать CS или Competition) — 1000 сил. Также может появиться более "простой" электромобиль BMW iX3 M60 на 600 л. с.

Электрокар получит более крупные тормоза Фото: autoevolution.com

Таким образом, топовый BMW iX3 M будет вдвое мощнее конкурента Tesla Model Y Performance. Разгон до 100 км/ч в 1000 сильном варианте будет занимать менее 3 секунд.

