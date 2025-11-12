Підтримайте нас RU
Найпотужніший кросовер BMW на 1000 сил уперше помітили на дорогах (фото)

BMW iX3
BMW iX3 M дебютує в 2026 році | Фото: autoevolution.com

Новий електромобіль BMW iX3 2026 отримає заряджені М-версії. Потужність кросовера сягне 1000 к. с.

Електромобіль BMW iX3 M уперше помітили під час тестів на німецькому автодромі Нюрбургринг та в його околицях, а його презентація відбудеться у другій половині 2026 року. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

новий BMW iX3 M
Електрокросовер вирізняється новими бамперами, обвісом та спойлером
Фото: autoevolution.com

Новий BMW iX3 у зарядженому виконанні на тестах обклеїли камуфляжною плівкою, проте окремі деталі електрокросовера все ж можна розгледіти. У традиції М-версій він отримає агресивніші бампери, обвіс, більший задній спойлер та інакші дзеркала заднього виду.

Крім того, можна помітити збільшені колісні диски з низькопрофільною гумою Michelin pilot Sport. Також видно збільшені перфоровані гальма.

електромобіль BMW iX3 M
Потужність BMW iX3 M сягне 1000 сил
Фото: autoevolution.com

Очікується, що електричний кросовер BMW iX3 M запропонують у кількох варіантах. Потужність базової версії складе приблизно 700-800 сил, а найпотужнішої (її можуть назвати CS або Competition) – 1000 сил. Також може з’явитися "простіший" електромобіль BMW iX3 M60 на 600 к. с.

диски бмв
Електрокар отримає більші гальма
Фото: autoevolution.com

Отже, топовий BMW iX3 M буде удвічі потужнішим за конкурента Tesla Model Y Performance. Розгін до 100 км/год в 1000 сильному варіанті займатиме менш ніж 3 секунди.

Між іншим, нещодавно 1000-сильний кросовер BMW з'явився в Україні, проте він не серійний, а тюнінгований.

Також Фокус писав, що в Києві виявили занедбаним культовий BMW 90-х із невеликим пробігом.