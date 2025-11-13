Доступний сімейний кросовер Mercedes показали на перших офіційних фото

Оприлюднено офіційні фото Mercedes-Benz GLB другого покоління. Сімейний кросовер стане сучаснішим та отримає потужні електричні установки.

Новий Mercedes GLB дебютує 8 грудня, а його продажі стартують у 2026 році. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.

У салоні на всю передню панель розтягнули великий дисплей Фото: Mercedes-Benz

Зовні електромобіль Mercedes GLB показали під час кліматичних тестів. Кросовер покрився кіркою льоду, тому можна розгледіти лише його силует, який залишився знайомим. Дизайн буде витриманий у дусі нового Mercedes CLA, з яким електрокросовер ділить платформу MMA.

У Києві помітили рідкісний "сімейний суперкар" Mercedes потужністю понад 600 сил (фото)

А от салон Mercedes GLB 2026 повністю розсекретили. На всю ширину передньої панелі розтягнуто великий трисекційний дисплей. Також кросовер отримав штучний інтелект та панорамний дах із підсвічуванням у вигляді логотипів Mercedes. Як і раніше, найдоступнішу сімейну модель Mercedes пропонуватимуть у варіантах на 5 і 7 місць.

Кросовер пропонуватимуть у версіях на 5 і 7 місць Фото: Mercedes-Benz

Очікується, що електромобіль Mercedes GLB отримає силові установки від побратима CLA, тобто пропонуватиметься у задньопривідній 272-сильній та повнопривідній 354-сильній версіях із батареєю ємністю 85 кВт∙год. Не виключено, що в лінійці з'явиться і гібрид із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та 48-вольтною "м’якою" установкою.

