Доступний сімейний кросовер Mercedes показали на перших офіційних фото
Оприлюднено офіційні фото Mercedes-Benz GLB другого покоління. Сімейний кросовер стане сучаснішим та отримає потужні електричні установки.
Новий Mercedes GLB дебютує 8 грудня, а його продажі стартують у 2026 році. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.
Зовні електромобіль Mercedes GLB показали під час кліматичних тестів. Кросовер покрився кіркою льоду, тому можна розгледіти лише його силует, який залишився знайомим. Дизайн буде витриманий у дусі нового Mercedes CLA, з яким електрокросовер ділить платформу MMA.Важливо
А от салон Mercedes GLB 2026 повністю розсекретили. На всю ширину передньої панелі розтягнуто великий трисекційний дисплей. Також кросовер отримав штучний інтелект та панорамний дах із підсвічуванням у вигляді логотипів Mercedes. Як і раніше, найдоступнішу сімейну модель Mercedes пропонуватимуть у варіантах на 5 і 7 місць.
Очікується, що електромобіль Mercedes GLB отримає силові установки від побратима CLA, тобто пропонуватиметься у задньопривідній 272-сильній та повнопривідній 354-сильній версіях із батареєю ємністю 85 кВт∙год. Не виключено, що в лінійці з'явиться і гібрид із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та 48-вольтною "м’якою" установкою.
