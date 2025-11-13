Новый Toyota Land Cruiser Prado превратили в яркое спортивное авто (фото)
В линейке Toyota Land Cruiser Prado появилась нестандартная модификация. Рамный внедорожник превратили в спортивное авто.
Оригинальный тюнинг Toyota Land Cruiser Prado выполнило знаменитое японское ателье Liberty Walk, известное своими яркими проектами. Внедорожник презентовали на шоу SEMA в Лас-Вегасе, сообщает сайт Autoevolution.
Обычно в Liberty Walk больше работают с суперкарами и другими спортивными моделями, так как им больше подходит стиль компании. Впрочем, и для Toyota Prado этот тюнинг подошел.
Внедорожник занизили, он получил более массивные бамперы, выпуклый капот и агрессивный обвес. Кроме того, расширили его колесные арки и установили черные диски Vossen с низкопрофильной резиной. Сзади появились сразу два больших спойлера и диффузор.
Также Toyota Land Cruiser Prado сменил окраску — его покрасили в цвета заводской гоночной команды Gazoo Racing.
Техническая начинка Toyota Prado 250 осталась без изменений. Дорабатывали американскую версию модели с 2,4-литровой гибридной установкой мощностью 326 сил.
Между прочим, вскоре в линейке Toyota Land Cruiser появится нестандартный пикап.
Также Фокус рассказывал о новом внедорожнике Toyota Land Cruiser FJ.