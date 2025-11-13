Новый Toyota Land Cruiser Prado превратили в яркое спортивное авто (фото)

В линейке Toyota Land Cruiser Prado появилась нестандартная модификация. Рамный внедорожник превратили в спортивное авто.

Оригинальный тюнинг Toyota Land Cruiser Prado выполнило знаменитое японское ателье Liberty Walk, известное своими яркими проектами. Внедорожник презентовали на шоу SEMA в Лас-Вегасе, сообщает сайт Autoevolution.

Внедорожник получил сразу два спойлера Фото: Liberty Walk

Обычно в Liberty Walk больше работают с суперкарами и другими спортивными моделями, так как им больше подходит стиль компании. Впрочем, и для Toyota Prado этот тюнинг подошел.

Внедорожник занизили, он получил более массивные бамперы, выпуклый капот и агрессивный обвес. Кроме того, расширили его колесные арки и установили черные диски Vossen с низкопрофильной резиной. Сзади появились сразу два больших спойлера и диффузор.

Відео дня

Важно

Тест-драйв нового Defender OCTA: мощный "спорткар" для бездорожья

Также Toyota Land Cruiser Prado сменил окраску — его покрасили в цвета заводской гоночной команды Gazoo Racing.

Передний бампер стал массивнее Фото: Liberty Walk

Техническая начинка Toyota Prado 250 осталась без изменений. Дорабатывали американскую версию модели с 2,4-литровой гибридной установкой мощностью 326 сил.

Между прочим, вскоре в линейке Toyota Land Cruiser появится нестандартный пикап.

Также Фокус рассказывал о новом внедорожнике Toyota Land Cruiser FJ.