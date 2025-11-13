Новий Toyota Land Cruiser Prado перетворили на яскраве спортивне авто (фото)
У лінійці Toyota Land Cruiser Prado з'явилася нестандартна модифікація. Рамний позашляховик перетворили на спортивне авто.
Оригінальний тюнінг Toyota Land Cruiser Prado виконало знамените японське ательє Liberty Walk, відоме своїми яскравими проєктами. Позашляховик презентували на шоу SEMA у Лас-Вегасі, повідомляє сайт Autoevolution.
Зазвичай у Liberty Walk більше працюють із суперкарами та іншими спортивними моделями, оскільки їм більше пасує стиль компанії. Утім, і для Toyota Prado цей тюнінг підійшов.
Позашляховик занизили, він отримав масивніші бампери, випуклий капот та агресивний обвіс. Крім того, розширили його колісні арки та та встановили чорні диски Vossen із низькопрофільною гумою. Ззаду з'явилися одразу два великі спойлери та дифузор.
Також Toyota Land Cruiser Prado змінив забарвлення — його пофарбували в кольори заводської гоночної команди Gazoo Racing.
Технічна начинка Toyota Prado 250 залишилася без змін. Доопрацьовували американську версію моделі з 2,4-літрвоою гібридною установкою потужністю 326 сил.
Між іншим, невдовзі у лінійці Toyota Land Cruiser з'явиться нестандартний пікап.
Також Фокус розповідав про новий позашляховик Toyota Land Cruiser FJ.