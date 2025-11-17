В Киеве засветился раритетный заряженный спорткар BMW 2000-х: их существует всего 274 (фото)
В Киеве сфотографировали редкое купе BMW 3 Series 2008 года в заряженном исполнении от Alpina. Спорткар с 360-сильной турбошестерней способен развить 285 км/ч.
Этот BMW Alpina B3 BiTurbo Coupe (таково полное название модели) является настоящим раритетом, так как таких автомобилей изготовили всего 274. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.
Как известно, немецкое ателье Alpina с 70-х годов выполняет тюнинг BMW, причем его продукция до недавнего времени была мелкосерийной. BMW 3 Series Alpina B3 разных поколений выпускались небольшими партиями.
В основе этого Alpina B3 BiTurbo Coupe лежит купе BMW 335i в кузове E92. После доработки мощность его 3,0-литровой турбошестерни выросла с 306 до 360 л. с., а пиковый крутящий момент — с 400 до 500 Н∙м.
Спорткар BMW 3 Series Alpina способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 285 км/ч. Также доработали ходовую спорткара.
Отличить Alpina B3 BiTurbo Coupe от стандартного купе BMW 3 Series E92 можно по обвесу, заднему спойлеру и особым колесным дискам. Боковины украшены фирменной графикой, а капот окрашен в черный цвет. В салоне установили спортивные сиденья.
