У Києві засвітився раритетний заряджений спорткар BMW 2000-х: їх існує лише 274 (фото)

У Києві сфотографували рідкісне купе BMW 3 Series 2008 року в зарядженому виконанні від Alpina. Спорткар із 360-сильною турбошісткою здатен розвинути 285 км/год.

Цей BMW Alpina B3 BiTurbo Coupe (така повна назва моделі) є справжнім раритетом, оскільки таких автомобілів виготовили всього 274. Його світлини з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Випустили лише 274 BMW Alpina B3 BiTurbo Coupe Фото: Topcars UA

Як відомо, німецьке ательє Alpina із 70-х років виконує тюнінг BMW, причому його продукція до недавнього часу була дрібносерійною. BMW 3 Series Alpina B3 різних поколінь випускали невеликими партіями.

В основі цього Alpina B3 BiTurbo Coupe лежить купе BMW 335i в кузові E92. Після доопрацювання потужність його 3,0-літрвоої турбошістки зросла з 306 до 360 к. с., а піковий крутний момент – із 400 до 500 Н∙м.

Спорткар BMW 3 Series Alpina здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с та розвинути 285 км/год. Також доопрацювали ходову спорткара.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Topcars UA

Відрізнити Alpina B3 BiTurbo Coupe від стандартного купе BMW 3 Series E92 можна за обвісом, заднім спойлером та особливими колісними дисками. Боковини прикрашені фірмовою графікою, а капот пофарбований у чорний колір. У салоні встановили спортивні сидіння.

