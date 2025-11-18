Какие электромобили имеют наиболее долговечные батареи, — исследование

Современные электрокары оснащены более совершенными батареями с большим ресурсом, которые не теряют заряд даже после длительной эксплуатации.

Со временем батареи деградируют и теряют в емкости во всех электромобилях, однако в некоторых моделях они сохраняют весь первоначальный заряд в течение нескольких лет. Об этом свидетельствует исследование, проведенное сайтом Recurrent.

Эксперты проанализировали информацию об электромобилях и их зарядке и пришли к выводу, что развитие батареи приводит не только к увеличению их емкости, но и делает их более долговечными.

В ряде электрокаров батарея не теряет заряд за 3 года эксплуатации

Так, если в электрокарах первого поколения вроде Nissan Leaf первой генерации батареи заменили в 8,5% авто, на моделях второго поколения (BMWi3, Chevrolet Bolt) — в 2% машин, а на современных электромобилях третьего поколения — лишь в 0,3% от общего количества авто.

Если не брать во внимание дефекты, то причиной быстрого износа батареи электромобиля может быть частое использование быстрых зарядных станций. При зарядке в домашних условиях ее ресурс будет больше.

Исследование показало, что некоторые современные электровагоны сохраняют 100% заряда батареи и запаса хода после трех лет эксплуатации. Речь идет об электромобилях Cadillac, Hyundai, Mercedes-Benz, Mini и Rivian.

У Ford этот показатель составляет 99,9%. Хуже всего ситуация у BMW и Jaguar, у которых через три года в среднем остается 90,8% от первоначального запаса хода.

