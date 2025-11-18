Які електромобілі мають найбільш довговічні батареї, — дослідження

Сучасні електрокари оснащені досконалішими батареями з більшим ресурсом, які не втрачають заряд навіть після тривалої експлуатації.

Із часом батареї деградують та втрачають у ємності в усіх електромобілях, проте в деяких моделях вони зберігають увесь початковий заряд упродовж кількох років. Про це свідчить дослідження, проведене сайтом Recurrent.

Експерти проаналізували інформацію про електромобілі та їх зарядку і прийшли до висновку, що розвиток батареї призводить не лише до збільшення їх ємності, але й робить їх довговічнішими.

У низці електрокарів батарея не втрачає заряд за 3 роки експлуатації

Так, якщо в електрокарах першого покоління на кшталт Nissan Leaf першої генерації батареї замінили в 8,5% авто, на моделях другого покоління (BMWi3, Chevrolet Bolt) — в 2% машин, а на сучасних електромобілях третього покоління — лише в 0,3% від загальної кількості авто.

Відео дня

Якщо не брати до уваги дефекти, то причиною швидкого зносу батареї електромобіля може бути часте використання швидких зарядних станцій. При зарядці в домашніх умовах її ресурс буде більшим.

Важливо

Запас ходу 1000 км і зарядка за 5 хв: Dongfeng випустив проривну батарею для електрокарів

Дослідження показало, що деякі сучасні електркоари зберігають 100% заряду батареї та запасу ходу після трьох років експлуатації. Мова йде про електромобілі Cadillac, Hyundai, Mercedes-Benz, Mini та Rivian.

У Ford цей показник становить 99,9%. Найгірша ж ситуація в BMW та Jaguar, в яких через три роки в середньому залишається 90,8% від початкового запасу ходу.

Між іншим, на український ринок виходить доступний електрокросовер Hyundai за ціною Duster.

Також Фокус розповідав про найкращі електрокросовери 2025 року.