Новый Opel Astra 2026 рассекретили до презентации (фото)

Опубликованы первые официальные фото Opel Astra 2026. Компактный хэтчбек изменится внешне и внутри, а также получит новые двигатели.

Новый Opel Astra презентуют в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Opel Astra получит новые двигатели Фото: Stellantis

По фото видно, что Opel Astra пройдет плановый фейслифтинг. Хэтчбеку и универсалу изменят переднюю часть в стилистике Opel Vizor — обновленные фары соединят диодной полосой. Подсветку получит и логотип Opel. Кроме того, показали оригинальные легкосплавные диски.

Салон Opel Astra 2026 не показали. Ожидается, что автомобиль С-класса получит увеличенный центральный тачскрин.

Линейка двигателей Opel Astra также претерпит изменения. По аналогии с родственным Peugeot 308 модель получит 1,2-литровый 145-сильный турбомотор с "мягкой" гибридной установкой и улучшенный 1,6-литровый плагин-гибридный вариант на 195 л. с. Останется в линейке и 1,5-литровый турбодизель мощностью 130 сил.

Фото: Stellantis

Электромобиль Opel Astra сохранит 156-сильный мотор, однако его оснастят увеличенной батареей емкостью 58 кВт∙ч. Запас хода возрастет до примерно 450 км.

