Новий Opel Astra 2026 розсекретили до презентації (фото)

Опубліковано перші офіційні фото Opel Astra 2026. Компактний хетчбек зміниться зовні і всередині, а також отримає нові двигуни.

Новий Opel Astra презентують найближчим часом. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Opel Astra отримає нові двигуни Фото: Stellantis

По фото видно, що Opel Astra пройде плановий фейсліфтинг. Хетчбеку та універсалу змінять передню частину в стилістиці Opel Vizor – оновлені фари з’єднають діодною смугою. Підсвічування отримає і логотип Opel. Крім того, показали оригінальні легкосплавні диски.

Салон Opel Astra 2026 не показали. Очікується, що автомобіль С-класу отримає збільшений центральний тачскрін.

Важливо

Революційні зміни: тест-драйв нового кросовера Opel Grandland

Лінійка двигунів Opel Astra також зазнає змін. За аналогією зі спорідненим Peugeot 308 модель отримає 1,2-літровий 145-сильний турбомотор із "м’якою" гібридною установкою та покращений 1,6-літровий плагін-гібридний варіант на 195 к. с. Залишиться в лінійці й 1,5-літровий турбодизель потужністю 130 сил.

Відео дня

Фото: Stellantis

Електромобіль Opel Astra збереже 156-сильний мотор, проте його оснастять збільшеною батареєю ємністю 58 кВт∙год. Запас ходу зросте до приблизно 450 км.

Між іншим, нещодавно Stellantis показав доступний електрокросовер за $14 000, який може з'явитися в Україні.

Також Фокус розповідав про новий седан Toyota Corolla 2026.