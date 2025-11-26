Новий Opel Astra 2026 розсекретили до презентації (фото)
Опубліковано перші офіційні фото Opel Astra 2026. Компактний хетчбек зміниться зовні і всередині, а також отримає нові двигуни.
Новий Opel Astra презентують найближчим часом. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.
По фото видно, що Opel Astra пройде плановий фейсліфтинг. Хетчбеку та універсалу змінять передню частину в стилістиці Opel Vizor – оновлені фари з’єднають діодною смугою. Підсвічування отримає і логотип Opel. Крім того, показали оригінальні легкосплавні диски.
Салон Opel Astra 2026 не показали. Очікується, що автомобіль С-класу отримає збільшений центральний тачскрін.Важливо
Лінійка двигунів Opel Astra також зазнає змін. За аналогією зі спорідненим Peugeot 308 модель отримає 1,2-літровий 145-сильний турбомотор із "м’якою" гібридною установкою та покращений 1,6-літровий плагін-гібридний варіант на 195 к. с. Залишиться в лінійці й 1,5-літровий турбодизель потужністю 130 сил.
Електромобіль Opel Astra збереже 156-сильний мотор, проте його оснастять збільшеною батареєю ємністю 58 кВт∙год. Запас ходу зросте до приблизно 450 км.
Між іншим, нещодавно Stellantis показав доступний електрокросовер за $14 000, який може з'явитися в Україні.
