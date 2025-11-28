Новейший суперкар Toyota на 900 сил рассекретили за неделю до премьеры (видео)

Toyota готовит к презентации суперкар GR GT, который станет преемником знаменитого Lexus LFA. Обтекаемое купе получит гибридную установку мощностью более 900 сил.

Новый суперкар Toyota официально представят 5 декабря на японском автодроме Фудзи. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

В коротком видеоролике суперкар засветился вместе со знаменитыми спортивными Toyota 2000 GT и Lexus LFA. Это намекает, что новое купе будет преемником именно этих моделей. Пока еще не известно, под каким брендом будут выпускать авто — Toyota или Lexus.

Суперкар является серийным вариантом концепта Toyota GR GT3. У него похожий дизайн с длинным капотом, короткой заостренной "кормой" и раскосыми фарами. Также известно, что появится и облегченная гоночная версия суперкара с обвесом и огромным антикрылом.

Авто получит мощную гибридную установку Фото: скриншот / YouTube

Разработкой новой модели GR GT занимается спортивное подразделение Gazoo Racing. Автомобиль достигает примерно 4,6 м в длину, почти 2 м в ширину и 1,2 м в высоту.

По предварительным данным, суперкар Toyota GR GT получит гибридную установку с 4,0-литровым бензиновым V8 твин-турбо и электромотором. Суммарная мощность может превысить 900 сил.

