Новітній суперкар Toyota на 900 сил розсекретили за тиждень до прем'єри (відео)

Toyota готує до презентації суперкар GR GT, який стане наступником знаменитого Lexus LFA. Обтічне купе отримає гібридну установку потужністю понад 900 сил.

Новий суперкар Toyota офіційно представлять 5 грудня на японському автодромі Фудзі. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

У короткому відеоролику суперкар засвітився разом зі знаменитими спортивними Toyota 2000 GT та Lexus LFA. Це натякає, що нове купе буде наступником саме цих моделей. Наразі ще не відомо, під яким брендом випускатимуть авто – Toyota чи Lexus.

Суперкар є серійним варіантом концепта Toyota GR GT3. У нього схожий дизайн із довгим капотом, короткою загостреною "кормою" та розкосими фарами. Також відомо, що з’явиться і полегшена гоночна версія суперкара із обвісом та величезним антикрилом.

Авто отримає потужну гібридну установку Фото: скриншот / YouTube

Розробкою нової моделі GR GT займається спортивний підрозділ Gazoo Racing. Автомобіль сягає приблизно 4,6 м завдовжки, майже 2 м завширшки та 1,2 м заввишки.

За попередніми даними, суперкар Toyota GR GT отримає гібридну установку із 4,0-літровим бензиновим V8 твін-турбо та електромотором. Сумарна потужність може перевищити 900 сил.

