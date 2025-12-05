Электрокары, кроссоверы и компактные модели: какие авто с пробегом покупают украинцы (фото)

В Украине в 2025 году растет спрос на подержанные автомобили. Самыми популярными являются модели Volkswagen и Tesla.

Украинцы активно покупают автомобили с пробегом. Объем рынка подержанных авто в ноябре составил 93,5 тыс. единиц. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

В частности, первую регистрацию в Украине за ноябрь прошли 23,7 тыс. авто с пробегом, ввезенных из-за рубежа. Это на 57,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Tesla Model Y лидирует среди "свежепригнанных" авто с пробегом Фото: Tesla Motors

Стремительный рост обусловлен, прежде всего, резким ростом спроса на электромобили в Украине в последние месяцы перед отменой льгот при растаможке. Tesla вошла в десятку самых популярных марок.

Самые популярные бренды "свежепригнанных" авто с пробегом:

Volkswagen — 3094 проданных авто. Audi — 2213 ед. Tesla — 2161 ед. Nissan — 1868 ед. BMW — 1546 ед. Hyundai — 1305 ед. Ford — 1291 ед. Renault — 1290 ед. Kia — 1202 ед. Skoda — 947 ед.

Мало того, электромобили Tesla сейчас — самые популярные подержанные авто в Украине. Также в десятку лидеров попал Nissan Leaf. Высокий и спрос на кроссоверы.

Відео дня

Важно

Авторынок Украины установил новый рекорд: самые популярные марки и модели

Топ 10 популярных импортированных авто с пробегом в Украине:

Tesla Model Y — 922 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 850 ед. Volkswagen Golf — 842 ед. Volkswagen Tiguan — 672 ед. Nissan Leaf — 638 ед. Skoda Octavia — 579 ед. Audi Q5 — 552 ед. Kia Niro — 484 ед. Nissan Rogue — 479 ед. Volkswagen Passat — 433 ед.

Volkswagen Passat — самое популярное авто с пробегом на внутреннем рынке Фото: Volkswagen

На внутреннем рынке ситуация кардинально иная. За ноябрь оформлено 69,7 тыс. сделок купли-продажи, что на 0,9% больше, чем в прошлом году.

Volkswagen является лидером и в этом сегменте, однако на втором месте по внутренним перепродажам — Lada. Третье место занимает Renault.

Чаще всего украинцы покупают на внутреннем рынке Volkswagen Passat, Daewoo Lanos и Skoda Octavia. Высоким является спрос на компактные авто С-класса и семейные модели D/E-класса.

Самые популярные подержанные авто на внутреннем рынке:

Volkswagen Passat — 2457 проданных авто. Daewoo Lanos — 2342 ед. Skoda Octavia — 2265 ед. Volkswagen Golf — 1978 ед. Renault Megane — 1130 ед. BMW 3 Series — 1024 ед. BMW 5 Series — 1006 ед. Ford Focus — 920 ед. Opel Astra — 902 ед. Audi A6 — 901 ед.

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных новых авто в Украине в 2025 году.

Также мы писали, что в Украине прекратили деятельность более 100 торговцев авто.