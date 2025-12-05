Электрокары, кроссоверы и компактные модели: какие авто с пробегом покупают украинцы (фото)
В Украине в 2025 году растет спрос на подержанные автомобили. Самыми популярными являются модели Volkswagen и Tesla.
Украинцы активно покупают автомобили с пробегом. Объем рынка подержанных авто в ноябре составил 93,5 тыс. единиц. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.
В частности, первую регистрацию в Украине за ноябрь прошли 23,7 тыс. авто с пробегом, ввезенных из-за рубежа. Это на 57,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Стремительный рост обусловлен, прежде всего, резким ростом спроса на электромобили в Украине в последние месяцы перед отменой льгот при растаможке. Tesla вошла в десятку самых популярных марок.
Самые популярные бренды "свежепригнанных" авто с пробегом:
- Volkswagen — 3094 проданных авто.
- Audi — 2213 ед.
- Tesla — 2161 ед.
- Nissan — 1868 ед.
- BMW — 1546 ед.
- Hyundai — 1305 ед.
- Ford — 1291 ед.
- Renault — 1290 ед.
- Kia — 1202 ед.
- Skoda — 947 ед.
Мало того, электромобили Tesla сейчас — самые популярные подержанные авто в Украине. Также в десятку лидеров попал Nissan Leaf. Высокий и спрос на кроссоверы.
Топ 10 популярных импортированных авто с пробегом в Украине:
- Tesla Model Y — 922 зарегистрированных авто.
- Tesla Model 3 — 850 ед.
- Volkswagen Golf — 842 ед.
- Volkswagen Tiguan — 672 ед.
- Nissan Leaf — 638 ед.
- Skoda Octavia — 579 ед.
- Audi Q5 — 552 ед.
- Kia Niro — 484 ед.
- Nissan Rogue — 479 ед.
- Volkswagen Passat — 433 ед.
На внутреннем рынке ситуация кардинально иная. За ноябрь оформлено 69,7 тыс. сделок купли-продажи, что на 0,9% больше, чем в прошлом году.
Volkswagen является лидером и в этом сегменте, однако на втором месте по внутренним перепродажам — Lada. Третье место занимает Renault.
Чаще всего украинцы покупают на внутреннем рынке Volkswagen Passat, Daewoo Lanos и Skoda Octavia. Высоким является спрос на компактные авто С-класса и семейные модели D/E-класса.
Самые популярные подержанные авто на внутреннем рынке:
- Volkswagen Passat — 2457 проданных авто.
- Daewoo Lanos — 2342 ед.
- Skoda Octavia — 2265 ед.
- Volkswagen Golf — 1978 ед.
- Renault Megane — 1130 ед.
- BMW 3 Series — 1024 ед.
- BMW 5 Series — 1006 ед.
- Ford Focus — 920 ед.
- Opel Astra — 902 ед.
- Audi A6 — 901 ед.
Ранее Фокус рассказывал о самых популярных новых авто в Украине в 2025 году.
Также мы писали, что в Украине прекратили деятельность более 100 торговцев авто.