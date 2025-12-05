Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Электрокары, кроссоверы и компактные модели: какие авто с пробегом покупают украинцы (фото)

рынок подержанных авто
Ежемесячно в Украине продают почти 100 тыс. авто с пробегом | Фото: autocentre.ua

В Украине в 2025 году растет спрос на подержанные автомобили. Самыми популярными являются модели Volkswagen и Tesla.

Украинцы активно покупают автомобили с пробегом. Объем рынка подержанных авто в ноябре составил 93,5 тыс. единиц. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

В частности, первую регистрацию в Украине за ноябрь прошли 23,7 тыс. авто с пробегом, ввезенных из-за рубежа. Это на 57,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Tesla Model Y
Tesla Model Y лидирует среди "свежепригнанных" авто с пробегом
Фото: Tesla Motors

Стремительный рост обусловлен, прежде всего, резким ростом спроса на электромобили в Украине в последние месяцы перед отменой льгот при растаможке. Tesla вошла в десятку самых популярных марок.

Самые популярные бренды "свежепригнанных" авто с пробегом:

  1. Volkswagen — 3094 проданных авто.
  2. Audi — 2213 ед.
  3. Tesla — 2161 ед.
  4. Nissan — 1868 ед.
  5. BMW — 1546 ед.
  6. Hyundai — 1305 ед.
  7. Ford — 1291 ед.
  8. Renault — 1290 ед.
  9. Kia — 1202 ед.
  10. Skoda — 947 ед.

Мало того, электромобили Tesla сейчас — самые популярные подержанные авто в Украине. Также в десятку лидеров попал Nissan Leaf. Высокий и спрос на кроссоверы.

Відео дня
Важно
Авторынок Украины установил новый рекорд: самые популярные марки и модели
Авторынок Украины установил новый рекорд: самые популярные марки и модели

Топ 10 популярных импортированных авто с пробегом в Украине:

  1. Tesla Model Y — 922 зарегистрированных авто.
  2. Tesla Model 3 — 850 ед.
  3. Volkswagen Golf — 842 ед.
  4. Volkswagen Tiguan — 672 ед.
  5. Nissan Leaf — 638 ед.
  6. Skoda Octavia — 579 ед.
  7. Audi Q5 — 552 ед.
  8. Kia Niro — 484 ед.
  9. Nissan Rogue — 479 ед.
  10. Volkswagen Passat — 433 ед.
Volkswagen Passat B7
Volkswagen Passat — самое популярное авто с пробегом на внутреннем рынке
Фото: Volkswagen

На внутреннем рынке ситуация кардинально иная. За ноябрь оформлено 69,7 тыс. сделок купли-продажи, что на 0,9% больше, чем в прошлом году.

Volkswagen является лидером и в этом сегменте, однако на втором месте по внутренним перепродажам — Lada. Третье место занимает Renault.

Чаще всего украинцы покупают на внутреннем рынке Volkswagen Passat, Daewoo Lanos и Skoda Octavia. Высоким является спрос на компактные авто С-класса и семейные модели D/E-класса.

Самые популярные подержанные авто на внутреннем рынке:

  1. Volkswagen Passat — 2457 проданных авто.
  2. Daewoo Lanos — 2342 ед.
  3. Skoda Octavia — 2265 ед.
  4. Volkswagen Golf — 1978 ед.
  5. Renault Megane — 1130 ед.
  6. BMW 3 Series — 1024 ед.
  7. BMW 5 Series — 1006 ед.
  8. Ford Focus — 920 ед.
  9. Opel Astra — 902 ед.
  10. Audi A6 — 901 ед.

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных новых авто в Украине в 2025 году.

Также мы писали, что в Украине прекратили деятельность более 100 торговцев авто.