Електрокари, кросовери і компактні моделі: які авто з пробігом купують українці (фото)
В Україні у 2025 році зростає попит на вживані автомобілі. Найпопулярнішими є моделі Volkswagen та Tesla.
Українці активно купують автомобілі з пробігом. Обсяг ринку вживаних авто в листопаді склав 93,5 тис. одиниць. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.
Зокрема, першу реєстрацію в Україні за листопад пройшли 23,7 тис. авто з пробігом, ввезених із-за кордону. Це на 57,4% більше, аніж за аналогічний період минулого року.
Стрімкий ріст обумовлений, передусім, різким зростанням попиту на електромобілі в Україні в останні місяці перед скасуванням пільг при розмитненні. Tesla увійшла до десятки найпопулярніших марок.
Найпопулярніші бренди "свіжопригнаних" авто з пробігом:
- Volkswagen – 3094 проданих авто.
- Audi – 2213 од.
- Tesla – 2161 од.
- Nissan – 1868 од.
- BMW – 1546 од.
- Hyundai – 1305 од.
- Ford – 1291 од.
- Renault – 1290 од.
- Kia – 1202 од.
- Skoda – 947 од.
Мало того, електромобілі Tesla наразі – найпопулярніші вживані авто в Україні. Також до десятки лідерів потрапив Nissan Leaf. Високий і попит на кросовери.
Топ 10 популярних імпортованих авто з пробігом в Україні:
- Tesla Model Y – 922 зареєстрованих авто.
- Tesla Model 3 – 850 од.
- Volkswagen Golf – 842 од.
- Volkswagen Tiguan – 672 од.
- Nissan Leaf – 638 од.
- Skoda Octavia – 579 од.
- Audi Q5 – 552 од.
- Kia Niro – 484 од.
- Nissan Rogue – 479 од.
- Volkswagen Passat – 433 од.
На внутрішньому ринку ситуація кардинально інша. За листопад оформлено 69,7 тис. угод купівлі-продажу, що на 0,9% більше, аніж торік.
Volkswagen є лідером і у цьому сегменті, проте на другому місці за внутрішніми перепродажами – Lada. Третє місце посідає Renault.
Найчастіше українці купують на внутрішньому ринку Volkswagen Passat, Daewoo Lanos і Skoda Octavia. Високим є попит на компактні авто С-класу та сімейні моделі D/E-класу.
Найпопулярніші вживані авто на внутрішньому ринку:
- Volkswagen Passat – 2457 проданих авто.
- Daewoo Lanos – 2342 од.
- Skoda Octavia – 2265 од.
- Volkswagen Golf – 1978 од.
- Renault Megane – 1130 од.
- BMW 3 Series – 1024 од.
- BMW 5 Series – 1006 од.
- Ford Focus – 920 од.
- Opel Astra – 902 од.
- Audi A6 – 901 од.
