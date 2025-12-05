Підтримайте нас RU
Електрокари, кросовери і компактні моделі: які авто з пробігом купують українці (фото)

ринок вживаних авто
Щомісяця в Україні продають майже 100 тис. авто з пробігом | Фото: autocentre.ua

В Україні у 2025 році зростає попит на вживані автомобілі. Найпопулярнішими є моделі Volkswagen та Tesla.

Українці активно купують автомобілі з пробігом. Обсяг ринку вживаних авто в листопаді склав 93,5 тис. одиниць. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Зокрема, першу реєстрацію в Україні за листопад пройшли 23,7 тис. авто з пробігом, ввезених із-за кордону. Це на 57,4% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Tesla Model Y
Tesla Model Y лідирує серед "свіжопригнаних" авто з пробігом
Фото: Tesla Motors

Стрімкий ріст обумовлений, передусім, різким зростанням попиту на електромобілі в Україні в останні місяці перед скасуванням пільг при розмитненні. Tesla увійшла до десятки найпопулярніших марок.

Найпопулярніші бренди "свіжопригнаних" авто з пробігом:

  1. Volkswagen – 3094 проданих авто.
  2. Audi – 2213 од.
  3. Tesla – 2161 од.
  4. Nissan – 1868 од.
  5. BMW – 1546 од.
  6. Hyundai – 1305 од.
  7. Ford – 1291 од.
  8. Renault – 1290 од.
  9. Kia – 1202 од.
  10. Skoda – 947 од.

Мало того, електромобілі Tesla наразі – найпопулярніші вживані авто в Україні. Також до десятки лідерів потрапив Nissan Leaf. Високий і попит на кросовери.

Топ 10 популярних імпортованих авто з пробігом в Україні:

  1. Tesla Model Y – 922 зареєстрованих авто.
  2. Tesla Model 3 – 850 од.
  3. Volkswagen Golf – 842 од.
  4. Volkswagen Tiguan – 672 од.
  5. Nissan Leaf – 638 од.
  6. Skoda Octavia – 579 од.
  7. Audi Q5 – 552 од.
  8. Kia Niro – 484 од.
  9. Nissan Rogue – 479 од.
  10. Volkswagen Passat – 433 од.
Volkswagen Passat B7
Volkswagen Passat — найпопулярніше авто з пробігом на внутрішньому ринку
Фото: Volkswagen

На внутрішньому ринку ситуація кардинально інша. За листопад оформлено 69,7 тис. угод купівлі-продажу, що на 0,9% більше, аніж торік.

Volkswagen є лідером і у цьому сегменті, проте на другому місці за внутрішніми перепродажами – Lada. Третє місце посідає Renault.

Найчастіше українці купують на внутрішньому ринку Volkswagen Passat, Daewoo Lanos і Skoda Octavia. Високим є попит на компактні авто С-класу та сімейні моделі D/E-класу.

Найпопулярніші вживані авто на внутрішньому ринку:

  1. Volkswagen Passat – 2457 проданих авто.
  2. Daewoo Lanos – 2342 од.
  3. Skoda Octavia – 2265 од.
  4. Volkswagen Golf – 1978 од.
  5. Renault Megane – 1130 од.
  6. BMW 3 Series – 1024 од.
  7. BMW 5 Series – 1006 од.
  8. Ford Focus – 920 од.
  9. Opel Astra – 902 од.
  10. Audi A6 – 901 од.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші нові авто в Україні у 2025 році.

Також ми писали, що в Україні припинили діяльність понад 100 торговців авто.