Инновационная технология Mercedes позволяет выпускать авто без задних тормозов (фото)
Новые электромобили Mercedes-Benz могут вообще не иметь задних тормозов. Их роль будут выполнять электромоторы, что позволит существенно уменьшить вес авто.
Новые электромоторы Mercedes не только оказались сверхмощными и легкими, но и имеют другие преимущества. В частности, они могут заменить тормоза. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Электромоторы с осевым потоком, разработанные стартапом Yasa, который принадлежит Mercedes. Они дебютируют на новом Mercedes-AMG GT XX, а затем появятся и на других моделях бренда.
Моторы Mercedes довольно мощные — развивают 469-536 л. с. стандартно и до 1006 сил на пике. При этом они компактные и легкие (12,7 кг без редуктора и 27,7 кг с ним) — удельная мощность составляет 79 л. с. на 1 кг. Малые размеры позволяют использовать их в качестве мотор-колес.
К тому же, электромоторы демонстрируют сверхмощную рекуперацию. Это значит, что оснащенные ими электромобили Mercedes будут быстро замедляться без использования тормозной системы.Важно
Именно поэтому новые электромоторы Yasa могут полностью заменить задний тормоз, обеспечивая необходимое замедление. Благодаря отказу от задних тормозных механизмов и приводных валов можно снизить массу электрокаров на 200-500 кг.
Стоит отметить, что новый Mercedes-AMG GT 4-door все же будет иметь задние тормоза, ведь его моторы не будут устанавливать в колесах.
