Інноваційна технологія Mercedes дозволяє випускати авто без задніх гальм (фото)

Нові електромобілі Mercedes-Benz можуть взагалі не мати задніх гальм. Їх роль виконуватимуть електромотори, що дозволить суттєво зменшити вагу авто.

Нові електромотори Mercedes не лише виявилися надпотужними та легкими, але й мають інші переваги. Зокрема, вони можуть замінити гальма. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Електромотори з осьовим потоком, розроблені стартапом Yasa, який належить Mercedes. Вони дебютують на новому Mercedes-AMG GT XX, а потім з’являться і на інших моделях бренду.

Першим нові мотори отримає Mercedes-AMG GT XX Фото: Mercedes-Benz

Мотори Mercedes доволі потужні – розвивають 469-536 к. с. стандартно та до 1006 сил на піку. При цьому вони компактні та легкі (12,7 кг без редуктора та 27,7 кг із ним) – питома потужність становить 79 к. с. на 1 кг. Малі розміри дозволяють використовувати їх в якості мотор-коліс.

До того ж, електромотори демонструють надпотужну рекуперацію. Це значить, що оснащені ними електромобілі Mercedes швидко сповільнюватимуться без використання гальмівної системи.

Саме тому нові електромотори Yasa можуть повністю замінити задні гальма, забезпечуючи необхідне сповільнення. Завдяки відмові від задніх гальмівних механізмів та приводних валів можна знизити масу електрокарів на 200-500 кг.

Пікова потужність мотора сягає 1006 к.с. Фото: Mercedes-Benz

Варто відзначити, що новий Mercedes-AMG GT 4-door все ж матиме задні гальма, адже його мотори не встановлюватимуть у колесах.

