Культовый Ford Mustang 60-х за $100 000 простоял почти полвека в сарае (видео)

В США обнаружили заброшенный Ford Mustang 1969 года в редком заряженном исполнении Boss 302.

Это купе Ford Mustang Boss 302 не эксплуатировалось с 1979 года. О находке рассказали в видео на Youtube-канале American Mustangs.

Спортивный Ford Mustang Boss 302 обнаружили в сарае в штате Западная Вирджиния. Пока не известно, почему авто перестало ездить, но видно, что оно неплохо сохранилось.

Винтажный Ford Mustang покрыт слоем пыли и грязи, однако полностью оригинален. Его кузов не ржавый, а отделка салона в хорошем состоянии.

Выпущено всего 1628 Ford Mustang Boss 302 1969 года Фото: скриншот / YouTube

Реставрация спорткара не будет сложной, а модель сейчас пользуется спросом среди коллекционеров. Средняя цена Ford Mustang Boss 302 сейчас превышает 100 000 долларов.

Важно

Сын нашел отцовский Lamborghini спустя 50 лет после продажи (видео)

Дело в том, что выпустили всего 1628 заряженных Ford Mustang Boss 302 1969 года. По сути, это серийная версия гоночного авто из чемпионата Trans-Am.

Відео дня

Авто нуждается в мойке, но в целом неплохо сохранилось Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Boss 302 оснащен 4,9-литровым V8, который на бумаге развивал 290 л. с., а на самом деле — примерно 350 сил. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

Кстати, недавно обнаружили заброшенным культовое авто из фильма "Назад в будущее".

Также Фокус рассказывал, что в Украине на огороде нашли культовый BMW M3 E30.