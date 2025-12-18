Культовий Ford Mustang 60-х за $100 000 простояв майже пів сторіччя у сараї (відео)

У США виявили покинутий Ford Mustang 1969 року в рідкісному зарядженому виконанні Boss 302.

Це купе Ford Mustang Boss 302 не експлуатувалося із 1979 року. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі American Mustangs.

Спортивний Ford Mustang Boss 302 виявили у сараї в штаті Західна Вірджинія. Наразі не відомо, чому авто перестало їздити, але видно, що воно непогано збереглося.

Вінтажний Ford Mustang покритий шаром пилу та бруду, проте повністю оригінальний. Його кузов не іржавий, а оздоблення салону в гарному стані.

Випущено лише 1628 Ford Mustang Boss 302 1969 року Фото: скриншот / YouTube

Реставрація спорткара не буде складною, а модель зараз користується попитом серед колекціонерів. Середня ціна Ford Mustang Boss 302 зараз перевищує 100 000 доларів.

Річ у тім, що випустили лише 1628 заряджених Ford Mustang Boss 302 1969 року. По суті, це серійна версія гоночного авто з чемпіонату Trans-Am.

Авто потребує мийки, але загалом непогано збереглося Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Boss 302 оснащений 4,9-літровим V8, який на папері розвивав 290 к. с., а насправді – приблизно 350 сил. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

