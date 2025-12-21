Война — не помеха: авторынок Украины восстановился до уровня 2021 года

Продажи авто в Украине растут несмотря на войну. Они уже достигли уровня, который был до начала полномасштабного вторжения РФ.

В последние месяцы авторынок Украины демонстрирует показатели на уровне 2021 года. Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

В частности, в октябре 2025 года продали 8003 новых автомобиля, а в октябре 2021-го — 8024 ед. В ноябре нынешнего года реализовано 8534 новых авто тогда, как четыре года назад этот показатель составил 8819 ед.

На декабрь эксперты Auto-Consulting прогнозируют продажи более 10 000 новых автомобилей. В декабре 2021 года продали 10 594 авто.

Впрочем, 2025 год не будет таким успешным, как 2021-й, поскольку в предыдущие месяцы продажи авто в Украине еще не достигли уровня, который был до полномасштабного вторжения. По результатам 2021 года было реализовано 103 604 авто, а в этом году объем рынка составит примерно 81 тыс. машин.

Стоит отметить, что улучшить показатели в нынешнем году помог резкий рост спроса на электромобили в Украине, обусловленный отменой льгот при растаможке с 1 января 2026 года. Многие украинцы стараются успеть купить электрокары до того, как они подорожают.

