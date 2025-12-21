Війна — не перешкода: авторинок України відновився до рівня 2021 року

Продажі авто в Україні зростають попри війну. Вони вже сягнули рівня, який був до початку повномасштабного вторгнення РФ.

В останні місяці авторинок України демонструє показники на рівні 2021 року. Про це повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Зокрема, у жовтні 2025 року продали 8003 нових автомобілі, а у жовтні 2021-го — 8024 од. У листопаді нинішнього року реалізовано 8534 нових авто тоді, як чотири роки тому цей показник склав 8819 од.

На грудень експерти Auto-Consulting прогнозують продаж понад 10 000 нових автомобілів. У грудні 2021 року продали 10 594 авто.

Важливо

Електрокари здешевшають: в ЄС стимулюють розвиток нового класу доступних "зелених" моделей

Утім, 2025 рік не буде таким успішним, як 2021-й, оскільки в попередні місяці продажі авто в Україні ще не сягнули рівня, який був до повномасштабного вторгнення. За результатами 2021 року було реалізовано 103 604 авто, а цьогоріч обсяг ринку складатиме приблизно 81 тис. машин.

Відео дня

Варто відзначити, що покращити показники в нинішньому році допомогло різке зростання попиту на електромобілі в Україні, обумовлене скасуванням пільг при розмитненні з 1 січня 2026 року. Чимало українців намагаються встигнути купити електрокари до того, як вони подорожчають.

Раніше Фокус повідомляв, що на українському ринку різко збільшився попит на авто зі США.

Також ми писали, що в Україні зросли продажі ретроавто.