Эконом-вариант: Tata показала стильный и недорогой молодежный кроссовер за $6500 (фото)

Опубликованы первые фото Tata Punch 2026. Доступный компактный кроссовер предложат в бензиновых и электрических версиях.

Новая Tata Punch официально дебютирует 13 января и поступит в продажу на индийском рынке по цене примерно от 600 000 рупий ($6500). Об этом сообщает издание Autocar.

Кроссовер будет стоить от $6500 Фото: Tata

Дизайн 3,8-метровой Tata Punch стал более выразительным и современным. Передняя часть кроссовера с тоненькой оптикой выдержана в духе старшей Tata Harrier. Фонари теперь соединены диодной полосой.

В салоне заменили руль и установили цифровой щиток приборов Фото: Tata

В салоне Tata Punch 2026 установили новый двухспицевый руль и цифровую панель приборов. Стандартным станет 10,25-дюймовый тачскрин мультимедиа, а перечень опций пополнят камеры кругового обзора.

Кроссовер Tata Punch сохранит 1,2-литровый бензиновый двигатель на 86 л. с. и его 73-сильный вариант с заводским ГБО. Новым станет 120-сильный вариант этого мотора с турбонаддувом.

Кроссовер предложат в бензиновых и электрических версиях Фото: Tata

Останется в линейке и электромобиль Tata Punch, который по-прежнему будет отличаться дизайном передней части. Ожидается, что в линейке останутся версии мощностью 82 и 122 л. с. с запасом хода 315-420 км.

