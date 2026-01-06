Економваріант: Tata показала стильний і недорогий молодіжний кросовер за $6500 (фото)

Опубліковано перші фото Tata Punch 2026. Доступний компактний кросовер запропонують у бензинових та електричних версіях.

Нова Tata Punch офіційно дебютує 13 січня та надійде в продаж на індійському ринку за ціною приблизно від 600 000 рупій ($6500). Про це повідомляє видання Autocar.

Кросовер коштуватиме від $6500 Фото: Tata

Дизайн 3,8-метрової Tata Punch став виразнішим та сучаснішим. Передня частина кросовера із тоненькою оптикою витримана у дусі старшої Tata Harrier. Ліхтарі тепер з’єднані діодною смугою.

У салоні замінили кермо та встановили цифровий щиток приладів Фото: Tata

У салоні Tata Punch 2026 встановили нове двоспицеве кермо та цифрову панель приладів. Стандартним стане 10,25-дюймовий тачскрін мультимедіа, а перелік опцій поповнять камери кругового огляду.

Важливо

Тест-драйв нового кросовера Volkswagen Tayron: Tiguan на максималках

Кросовер Tata Punch збереже 1,2-літровий бензиновий двигун на 86 к. с. та його 73-сильний варіант із заводським ГБО. Новим стане 120-сильний варіант цього мотора із турбонаддувом.

Відео дня

Кросовер запропонують у бензинових та електричних версіях Фото: Tata

Залишиться в лінійці й електромобіль Tata Punch, який, як і раніше, відрізнятиметься дизайном передньої частини. Очікується, що в лінійці залишаться версії потужністю 82 та 122 к. с. із запасом ходу 315-420 км.

До речі, нещодавно Tata презентувала недорогого конкурента Duster за $13 000.

Також Фокус розповідав про новий доступний кросовер Kia за $12 000.