Економваріант: Tata показала стильний і недорогий молодіжний кросовер за $6500 (фото)
Опубліковано перші фото Tata Punch 2026. Доступний компактний кросовер запропонують у бензинових та електричних версіях.
Нова Tata Punch офіційно дебютує 13 січня та надійде в продаж на індійському ринку за ціною приблизно від 600 000 рупій ($6500). Про це повідомляє видання Autocar.
Дизайн 3,8-метрової Tata Punch став виразнішим та сучаснішим. Передня частина кросовера із тоненькою оптикою витримана у дусі старшої Tata Harrier. Ліхтарі тепер з’єднані діодною смугою.
У салоні Tata Punch 2026 встановили нове двоспицеве кермо та цифрову панель приладів. Стандартним стане 10,25-дюймовий тачскрін мультимедіа, а перелік опцій поповнять камери кругового огляду.Важливо
Кросовер Tata Punch збереже 1,2-літровий бензиновий двигун на 86 к. с. та його 73-сильний варіант із заводським ГБО. Новим стане 120-сильний варіант цього мотора із турбонаддувом.
Залишиться в лінійці й електромобіль Tata Punch, який, як і раніше, відрізнятиметься дизайном передньої частини. Очікується, що в лінійці залишаться версії потужністю 82 та 122 к. с. із запасом ходу 315-420 км.
