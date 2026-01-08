Поддержите нас UA
Toyota предложила апгрейд для владельцев старых Land Cruiser Prado (фото)

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota осуществила Land Cruiser Prado 150 | Фото: Toyota

Владельцы Toyota Land Cruiser Prado 150 смогут обновить свои авто. Toyota подготовила программу осовременивания внедорожника.

Апгрейд Toyota Land Cruiser Prado 150 назвали Newscape. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Проект воплотили в жизнь подразделения Toyota Conic Pro и Corde в сотрудничестве с производителем одежды и туристического снаряжения The North Face. Он призван продлить жизнь Toyota Prado 150.

Toyota Prado 150
Toyota Land Cruiser Prado Meld Gray
Фото: Toyota

Внедорожник получил новые бамперы, брызговики и 17-дюймовые диски с внедорожными шинами размером 265/65 R17. На крыше появился багажник. В салоне заменили отделку сидений и коврики.

На выбор предложат два варианта Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожный Graphite Gray отличается от Meld Gray неокрашенными бамперами и расширителями арок.

Відео дня

Внедорожники начнут осовременивать с марта. Цена Toyota Land Cruiser Newscape составляет от 3,85 до 3,96 миллиона иен ($24 600 — 25 300) и не включает авто-донор.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado Graphite Gray
Фото: Toyota

С учетом стоимости самого внедорожника цена превышает 50 000 долларов, то есть в Японии он даже становится дороже нового Toyota Land Cruiser Prado 250.

