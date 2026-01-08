Toyota предложила апгрейд для владельцев старых Land Cruiser Prado (фото)

Владельцы Toyota Land Cruiser Prado 150 смогут обновить свои авто. Toyota подготовила программу осовременивания внедорожника.

Апгрейд Toyota Land Cruiser Prado 150 назвали Newscape. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Проект воплотили в жизнь подразделения Toyota Conic Pro и Corde в сотрудничестве с производителем одежды и туристического снаряжения The North Face. Он призван продлить жизнь Toyota Prado 150.

Toyota Land Cruiser Prado Meld Gray Фото: Toyota

Внедорожник получил новые бамперы, брызговики и 17-дюймовые диски с внедорожными шинами размером 265/65 R17. На крыше появился багажник. В салоне заменили отделку сидений и коврики.

Важно

На выбор предложат два варианта Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожный Graphite Gray отличается от Meld Gray неокрашенными бамперами и расширителями арок.

Внедорожники начнут осовременивать с марта. Цена Toyota Land Cruiser Newscape составляет от 3,85 до 3,96 миллиона иен ($24 600 — 25 300) и не включает авто-донор.

Toyota Land Cruiser Prado Graphite Gray Фото: Toyota

С учетом стоимости самого внедорожника цена превышает 50 000 долларов, то есть в Японии он даже становится дороже нового Toyota Land Cruiser Prado 250.

Кстати, недавно на рынок вышел новый седан Toyota Corolla 2026.

Также Фокус рассказывал о самых дорогих Toyota в истории.