Toyota запропонувала апгрейд для власників старих Land Cruiser Prado (фото)

Власники Toyota Land Cruiser Prado 150 зможуть оновити свої авто. Toyota підготувала програму осучаснення позашляховика.

Апгрейд Toyota Land Cruiser Prado 150 назвали Newscape. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Проєкт втілили вжиття підрозділи Toyota Conic Pro і Corde у співробітництві з виробником одягу та туристичного спорядження The North Face. Він покликаний продовжити життя Toyota Prado 150.

Toyota Land Cruiser Prado Meld Gray Фото: Toyota

Позашляховик отримав нові бампери, бризковики та 17-дюймові диски із позашляховими шинами розміром 265/65 R17. На даху з’явився багажник. У салоні замінили оздоблення сидінь та килимки.

Важливо

Культовий позашляховик Toyota 80-х схрестили з Chevrolet Corvette (фото)

На вибір запропонують два варіанти Toyota Land Cruiser Prado. Позашляховий Graphite Gray відрізняється від Meld Gray нефарбованими бамперами та розширювачами арок.

Відео дня

Позашляховики почнуть осучаснювати з березня. Ціна Toyota Land Cruiser Newscape становить від 3,85 до 3,96 мільйона єн ($24 600 – 25 300) і не включає авто-донор.

Toyota Land Cruiser Prado Graphite Gray Фото: Toyota

З урахуванням вартості самого позашляховика ціна перевищує 50 000 доларів, тобто в Японії він навіть стає дорожчим за новий Toyota Land Cruiser Prado 250.

До речі, нещодавно на ринок вийшов новий седан Toyota Corolla 2026.

Також Фокус розповідав про найдорожчі Toyota в історії.