Toyota запропонувала апгрейд для власників старих Land Cruiser Prado (фото)

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota осучаснила Land Cruiser Prado 150 | Фото: Toyota

Власники Toyota Land Cruiser Prado 150 зможуть оновити свої авто. Toyota підготувала програму осучаснення позашляховика.

Апгрейд Toyota Land Cruiser Prado 150 назвали Newscape. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Проєкт втілили вжиття підрозділи Toyota Conic Pro і Corde у співробітництві з виробником одягу та туристичного спорядження The North Face. Він покликаний продовжити життя Toyota Prado 150.

Toyota Prado 150
Toyota Land Cruiser Prado Meld Gray
Фото: Toyota

Позашляховик отримав нові бампери, бризковики та 17-дюймові диски із позашляховими шинами розміром 265/65 R17. На даху з’явився багажник. У салоні замінили оздоблення сидінь та килимки.

На вибір запропонують два варіанти Toyota Land Cruiser Prado. Позашляховий Graphite Gray відрізняється від Meld Gray нефарбованими бамперами та розширювачами арок.

Позашляховики почнуть осучаснювати з березня. Ціна Toyota Land Cruiser Newscape становить від 3,85 до 3,96 мільйона єн ($24 600 – 25 300) і не включає авто-донор.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado Graphite Gray
Фото: Toyota

З урахуванням вартості самого позашляховика ціна перевищує 50 000 доларів, тобто в Японії він навіть стає дорожчим за новий Toyota Land Cruiser Prado 250.

