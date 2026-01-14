Известного британского производителя спорткаров возвращают к жизни: анонсирована новинка (фото)

Британский бренд Jensen вернется на рынок. Возрожденный автопроизводитель уже готовит новую спортивную модель.

Компания Jensen International Automotive анонсировала первую новую модель за последние четверть века. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Ранее эта фирма оформила права на торговую марку Jensen, однако занималась лишь реставрацией классических моделей британского бренда. Теперь она планирует перейти к мелкосерийному производству автомобилей.

Jensen Interceptor 1966 года Фото: Wikipedia

Новая модель станет современной версией Jensen Interceptor 1966 года — самой известной модели марки, которая была одним из первых в мире авто с постоянным полным приводом и ABS. На тизере видно, что купе отличается обтекаемым силуэтом с длинным капотом и изогнутой крышей.

Новый Jensen Interceptor, как и его знаменитый предшественник, получит двигатель V8, однако на этот раз не от Chrysler, а от General Motors. 6,2-литровый компрессорный V8 на 650 сил позаимствуют у Chevrolet Corvette C7.

Компания Jensen Motors выпускала автомобили с 1922 по 1976 год. Во второй половине ХХ столетия она прославилась мощными моделями с американскими V8.

Это уже не первая попытка возродить Jensen. В 2001 году представили родстер Jensen S-V8, однако изготовили всего 32 авто.

